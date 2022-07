Conte abbaia ma non morde (Di mercoledì 6 luglio 2022) Vorrei, ma non posso. I fatti dimostrano che Giuseppe Conte è più leader di sé stesso che non del Movimento Cinque Stelle, dove ancora conta – eccome se conta – la volontà di Beppe Grillo di restare appeso alla sottana di Mario Draghi. Finisce così, con un nulla di fatto, la settimana di polemiche, presunti discorsi di rottura, finti strappi e adii al governo. Contrordine grillini, non si esce dalla maggioranza. Retromarcia tutta, almeno fino a fine luglio. C’era da aspettarselo, a dire il vero. Quando trapelò la presunta richiesta di Draghi a Grillo di “silurare” Conte e seguire la strada “governista” segnata da Di Maio con la scissione, pareva quasi che l’avvocato del popolo potesse davvero dare il colpo di reni. Supermario era stato pure costretto a tornare in fretta e furia dal vertice Nato di Madrid. Giuseppi pareva voler cogliere l’occasione per ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Vorrei, ma non posso. I fatti dimostrano che Giuseppeè più leader di sé stesso che non del Movimento Cinque Stelle, dove ancora conta – eccome se conta – la volontà di Beppe Grillo di restare appeso alla sottana di Mario Draghi. Finisce così, con un nulla di fatto, la settimana di polemiche, presunti discorsi di rottura, finti strappi e adii al governo. Contrordine grillini, non si esce dalla maggioranza. Retromarcia tutta, almeno fino a fine luglio. C’era da aspettarselo, a dire il vero. Quando trapelò la presunta richiesta di Draghi a Grillo di “silurare”e seguire la strada “governista” segnata da Di Maio con la scissione, pareva quasi che l’avvocato del popolo potesse davvero dare il colpo di reni. Supermario era stato pure costretto a tornare in fretta e furia dal vertice Nato di Madrid. Giuseppi pareva voler cogliere l’occasione per ...

Pubblicità

sebmes : Raccontando l'ira di Conte, Il Fatto scrive che «l'avvocato ringhia». Per Draghi è un buon segno: Conte che abbaia non morde. - Paolo160376 : @AldoSciara Sì. Perché ha continuato ad allearsi a livello locale e nelle suppletive di Siena e Roma con IV. Ma lo… - MauroBarbati2 : Conte che abbaia non morde - antocaramia : @repubblica Conte abbaia ma non morde - guido_roggero1 : E fu così che ci fu un altro penultimatum. Grande di Conte, anche questa volta can che abbaia non morde -