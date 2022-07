Cassano | Sapete cosa mi dicevano le donne? Mi chiedevo cosa avessero bevuto

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonioha commentato la sua fama da conquistatore ai temi della Roma: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per leero...

Pubblicità

Sportevai.it

Chiude con la consueta critica la Bobo - Tv prima di andare in vacanza. Nell'ultima puntata prima dello stop Antonioha bastone e carote per la Juve. FantAntonio attacca esaltando il colpo Di Maria Poi però aggiungeTaglio del nastro ufficiale aMagnago per il nuovo parco in città. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, l'area verde è ... "quanto io ami usare i social per raccontarvi ciò che abbiamo ... Juve, Cassano: Rischia di arrivare ancora quarta, sapete perché | Top News Il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, ha incontrato, questa mattina, i nuovi sindaci dei Comuni di Alberobello, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Poli ...Apple Watch Series 7 con cassa da 41 mm si porta a casa oggi all'incredibile prezzo di 395,00€ al posto di 439,00€ su Amazon, ma siate veloci.