Calciomercato Roma, Mourinho ha un'idea per sostituire Veretout (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Roma avrebbe individuato il sostituto in caso di partenza di Veretout. Gli occhi sono tutti per un calciatore che conosce la Serie A. In questo momento la Roma è alle prese con l'evoluzione di alcune situazioni in uscita. Logicamente la vicenda Zaniolo, con la Juventus in pressing per il calciatore, sta monopolizzando i pensieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

