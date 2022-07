Calcio | Fiorentina | 4 componenti del gruppo squadra positivi al Covid

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Firenze, 6 lug. - (Adnkronos) - Quattrodeldellasono risultatial. Lo rende noto il club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "comunica che, in ottemperanza del Protocollo vigente, idelsono stati sottoposti a test molecolare per la ricerca del virus19, la sera precedente il raduno. Essendo risultati alcuni controlli di non chiara interpretazione, in accordo con il nostro partner di salute, sono stati ripetuti i test nella giornata di ieri. Quattro soggetti, completamente asintomatici appartenenti al, sono risultati ...

Agenzia ANSA

