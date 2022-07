Borsa: Milano riduce rialzo (+0,5%), giù Banco Bpm e Tenaris (Di mercoledì 6 luglio 2022) Piazza Affari riduce il rialzo dopo oltre 2 ore e mezzza di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib (+0,5% a 20.821 punti) di nuovo sotto la soglia dei 21mila punti. Balza a 194,2 punti il differenziale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Piazza Affariildopo oltre 2 ore e mezzza di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib (+0,5% a 20.821 punti) di nuovo sotto la soglia dei 21mila punti. Balza a 194,2 punti il differenziale ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano riduce rialzo (+0,5%), giù Banco Bpm e Tenaris: Spread balza sopra i 194 punti, corrono Nexi, Stm e M… - Italian : Borsa: Europa corre, futures Usa in rialzo, Milano +1,2% - SegirtNews : Borsa: Europa corre, futures Usa in rialzo, Milano +1,2% - telodogratis : Borsa: Europa corre, futures Usa in rialzo, Milano +1,2% - TuttoSuMilano : Borsa: partenza sprint per #Milano, Ftse Mib +1,41% -