Bimbo palermitano morto in Egitto | il racconto dello zio

Bimbo palermitano morto in Egitto mentre è in vacanza, il racconto dello zio: "Si presume infatti che ci possano essere state delle negligenze" Un Bimbo di sei anni è morto mentre era in vacanza con i genitori in un resort di Sharm el Sheikh, in Egitto. A raccontare la tragedia della famiglia palermitana è lo zio materno della giovane vittima. A Palermo Live, Roberto Manosperti ha raccontato che a sentirsi male è stata tutta la famiglia, ma per il bambino le conseguenze del malore sono state fatali. Ha detto Manosperti: "I primi sintomi che hanno manifestato mia sorella, mio cognato e mio nipote di sei anni si sono presentati venerdì scorso, primo luglio, di mattina. In particolare, in forma più pesante, il bambino e il papà".

