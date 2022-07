Barcellona, ultimo anno in blaugrana e poi futuro in MLS per Sergio Busquets (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il prossimo sarà l’ultimo anno di Sergio Busquets al Barcellona. Per lo spagnolo infatti ci sarebbe un futuro in MLS, nello specifico all’Inter Miami di David Beckham. Il piano futuro, dunque, sarebbe abbastanza chiaro per il centrocampista, in scadenza infatti con il Barcellona nel 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il prossimo sarà l’dial. Per lo spagnolo infatti ci sarebbe unin MLS, nello specifico all’Inter Miami di David Beckham. Il piano, dunque, sarebbe abbastanza chiaro per il centrocampista, in scadenza infatti con ilnel 2023. SportFace.

