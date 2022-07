Ultime Notizie – Farina (Ania): “Con Sace fideiussioni assicurative a Pmi per dilazione pagamenti” (Di martedì 5 luglio 2022) “In un momento particolarmente difficile” l’impegno dell’Ania “si concretizza in una nuova partnership con la Sace” con una “iniziativa che, attraverso una garanzia pubblica, favorirà il rilascio di fideiussioni assicurative alle piccole e medie imprese per ottenere la dilazione dei pagamenti sui consumi energetici”. Lo ha annunciato Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “In un momento particolarmente difficile” l’impegno dell’“si concretizza in una nuova partnership con la” con una “iniziativa che, attraverso una garanzia pubblica, favorirà il rilascio dialle piccole e medie imprese per ottenere ladeisui consumi energetici”. Lo ha annunciato Maria Bianca, presidente dell’, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

