Tragedia in Puglia, Addio a Donatella: uccisa dal marito per un commento su instagram. Lascia due bimbi piccoli (Di martedì 5 luglio 2022) Donatella Miccoli e la sua famiglia sta via via definendosi sempre più. La donna, mamma di due figli e moglie di Matteo Verdesca, è stata uccisa da quest’ultimo con delle coltellate, soprattutto alla gola, a sangue freddo. Il motivo pare sia da riscontrare in alcuni commenti sotto a un post su instagram. Approfondiamo tutti i dettagli. Circa 15 giorni fa, Novoli, un paesino della Puglia, in provincia di Lecce, ha assistito ad un vero e proprio dramma. Donatella Miccoli, madre premurosa e moglie innamorata, è stata accoltellate dal marito nella camera da letto della loro casa mentre i due bambini erano in un’altra stanza. I due coniugi, sui social, apparivano sempre molto felici ed innamorati tanto che i loro profili sono pieni di foto caratterizzati da sguardi complici. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 luglio 2022)Miccoli e la sua famiglia sta via via definendosi sempre più. La donna, mamma di due figli e moglie di Matteo Verdesca, è statada quest’ultimo con delle coltellate, soprattutto alla gola, a sangue freddo. Il motivo pare sia da riscontrare in alcuni commenti sotto a un post su. Approfondiamo tutti i dettagli. Circa 15 giorni fa, Novoli, un paesino della, in provincia di Lecce, ha assistito ad un vero e proprio dramma.Miccoli, madre premurosa e moglie innamorata, è stata accoltellate dalnella camera da letto della loro casa mentre i due bambini erano in un’altra stanza. I due coniugi, sui social, apparivano sempre molto felici ed innamorati tanto che i loro profili sono pieni di foto caratterizzati da sguardi complici. ...

Pubblicità

Borderline_24 : Tragedia a #Capri, muore annegato 20enne di #Taranto - PugliaReporter : Puglia: cagnolino ucciso davanti alla proprietaria durante passeggiata nell'area pedonale. La tragedia ad Andria: - VideoAndria : #andria: Andria: cagnolino ucciso in viale Crispi davanti alla proprietaria. - SettenewsWeb : Il suo corpo è stato ritrovato nelle scorse ore in un'area boschiva dei laghi Alimini di Otranto, il ragazzo di 26… - infoitinterno : Tragedia in mare in Puglia: annega un turista -