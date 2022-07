Tale e Quale Show, un’ex gieffina nel cast? Il nome a sorpresa (Di martedì 5 luglio 2022) Si avvicina la nuova edizione di Tale e Quale Show e tra i nomi accostati al programma spunta un’altra ex gieffina Come da tradizione degli ultimi anni il cast di Tale e Quale Show dovrebbe andare a includere alcuni ex concorrenti del GF Vip. Come abbiamo visto negli scorsi anni con i vari Pierpaolo Pretelli, Pago, Francesco Monte e Stefania Orlando, anche l’edizione in partenza a settembre del programma di Carlo Conti avrà una quota derivante dal reality Endemol. Nelle scorse settimane i nomi accostato al format di Rai1 sono stati tantissimi, anche se come riportato da Blogo nelle ultime ore, Patrizia Pellegrino sarebbe una delle papabili concorrenti di Tale e Quale Show. Star del varietà televisivo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 luglio 2022) Si avvicina la nuova edizione die tra i nomi accostati al programma spunta un’altra exCome da tradizione degli ultimi anni ildidovrebbe andare a includere alcuni ex concorrenti del GF Vip. Come abbiamo visto negli scorsi anni con i vari Pierpaolo Pretelli, Pago, Francesco Monte e Stefania Orlando, anche l’edizione in partenza a settembre del programma di Carlo Conti avrà una quota derivante dal reality Endemol. Nelle scorse settimane i nomi accostato al format di Rai1 sono stati tantissimi, anche se come riportato da Blogo nelle ultime ore, Patrizia Pellegrino sarebbe una delle papabili concorrenti di. Star del varietà televisivo ...

