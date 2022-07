“Tale e quale show 2022”, alla ricerca del cast perfetto: l’indiscrezione sui primi nomi (Di martedì 5 luglio 2022) Carlo Conti è al lavoro per definire il cast ufficiale della prossima stagione di Tale e quale show, il varietà campione di ascolti del venerdì sera di Rai 1. In queste ora il noto conduttore Tv non fa altro che visionare i provini degli artisti che si sono candidati per scegliere i concorrenti che faranno parte del cast di Tale e quale show 2022, il noto Talent Rai che dovrebbe tornare in onda da venerdì 30 settembre come sempre in prima serata. Stando alle ultime indiscrezioni diversi personaggi dello spettacolo si sarebbero proposti come concorrenti ideali del Talent: vediamo chi da settembre potrebbe diventare un volto noto del primo canale Rai.



Carlo Conti già al lavoro per cercare il ... Leggi su tvzap (Di martedì 5 luglio 2022) Carlo Conti è al lavoro per definire ilufficiale della prossima stagione di, il varietà campione di ascolti del venerdì sera di Rai 1. In queste ora il noto conduttore Tv non fa altro che visionare i provini degli artisti che si sono candidati per scegliere i concorrenti che faranno parte deldi, il notont Rai che dovrebbe tornare in onda da venerdì 30 settembre come sempre in prima serata. Stando alle ultime indiscrezioni diversi personaggi dello spettacolo si sarebbero proposti come concorrenti ideali delnt: vediamo chi da settembre potrebbe diventare un volto noto del primo canale Rai.Carlo Conti già al lavoro per cercare il ...

Pubblicità

IsaeChia : #TaleeQualeShow 2022, anche una Vippona del #GfVip 6 e un figlio d’arte nel cast? Si allunga la lista dei reduci d… - cose_di_pazzii : Mi sta shockando molto in positivo Jess. Lavorativamente parlando, non so se è consigliata, anche da nomi a caso :p… - frapermela : @MarcoRizzoPC Il fatto di esprimerti tale e quale a salvini non ti fa sollevare un minimo dubbio di sbagliare? - Dorian221190 : RT @LaSociofobica: Come mi sento quando mi dicono 'impressionante, sei tale e quale a tuo padre!' - AnnaLizzy68 : RT @LaSociofobica: Come mi sento quando mi dicono 'impressionante, sei tale e quale a tuo padre!' -