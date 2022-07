Steven Wilson dei Porcupine Tree contro i Maneskin | dal disprezzo al pensiero su Greta Van Fleet | Foo Fighters e Iron Maiden

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 luglio 2022) Il commento al vetriolo dideipuò sintetizzarsi in uno dei suoi pensieri: il rock non è più in grado di reinventarsi e per questo è stato soppiantato dall’urban, che oggi domina la scena. Questo è vero e lo dicono i numeri, senza alcuna polemica. In un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera il frontman della band di The Start Of Something Beautiful celebra il glorioso ritorno sulle scene con il nuovo album Closure/Continuation a ben 11 anni di distanza da The Incident (2009), e ne approfitta per fare il punto sulla scena internazionale contemporanea. Inon sono esclusi dal momento che la band di Damiano David è diventata un fenomeno mondiale dopo la rampa di lancio dell’Eurovision 2021. Come loro, ...