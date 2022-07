Snapchat+ | anche il fantasmino segue Telegram e rilascia una versione premium

(Di martedì 5 luglio 2022) Tre indizi di social che mettono a disposizione una parte di contenuti esclusivi a pagamento, fanno una prova. Domani è già qui. Il primo fra i social a provare questo nuovo concept è stato Twitter con il suo Blue. Di recenteha presentato il suo. Ora è il turno di un altro social: Snapchat. Arriva– Adobe StockI maligni pensano che sia soltanto una trovata per limitare le perdite di un inizio 2022 letteralmente critico, un po’ come Netflix e Facebook. Tant’è. Fatto stato che l’applicazione di messaggistica istantanea consentire agli utenti della propria rete di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore, con tanto di condivisione della geolocalizzazione al proprio gruppo di amici, ha lanciato. E’ un servizio di abbonamento annunciato ...

Anche per Snapchat arriva l'ora di pensare a un piano di abbonamento con un quota mensile, Snapchat Plus. Ecco come funziona.Snapchat ha annunciato un nuovo servizio di abbonamento premium noto come Snapchat+, per una ragione. Snapchat è una delle più grandi app di social ...