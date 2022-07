Sei sorelle, anticipazioni 6 luglio 2022: la sconvolgente scoperta di Elisa (Di martedì 5 luglio 2022) Elisa, la più piccola delle sorelle Silva andrà incontro ad una scoperta sconvolgente. La giovane, stando alle anticipazioni Sei sorelle della puntata in onda il 6 luglio 2022, sorprenderà Diana e Salvador baciarsi. Nel frattempo, Adela sarà sempre più preoccupata per i pettegolezzi sul suo conto mentre Celia farà la conoscenza di Joaquin rimanendo piacevolmente sorpresa da lui. anticipazioni Sei sorelle 6 luglio 2022: Adela preoccupata per i pettegolezzi sul suo conto Adela da qualche giorno riceve fiori da un ammiratore segreto e ciò inizierà ad inquietarla visto che non sa chi sia la persona che osa fargli questi doni e cercherà in tutti i modi di scoprire di chi si tratti. Il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 luglio 2022), la più piccola delleSilva andrà incontro ad una. La giovane, stando alleSeidella puntata in onda il 6, sorprenderà Diana e Salvador baciarsi. Nel frattempo, Adela sarà sempre più preoccupata per i pettegolezzi sul suo conto mentre Celia farà la conoscenza di Joaquin rimanendo piacevolmente sorpresa da lui.Sei: Adela preoccupata per i pettegolezzi sul suo conto Adela da qualche giorno riceve fiori da un ammiratore segreto e ciò inizierà ad inquietarla visto che non sa chi sia la persona che osa fargli questi doni e cercherà in tutti i modi di scoprire di chi si tratti. Il ...

