Scontro tra tir alla barriera autostradale di Melegnano: uno dei conducenti resta incastrato nella cabina (Di martedì 5 luglio 2022) L’uomo, che ha riportato un trauma cranico e varie ferite, è stato salvato dai vigili del fuoco e portato all’Humanitas di Rozzano. Pesanti rallentamenti in direzione Milano Leggi su 7giorni.info (Di martedì 5 luglio 2022) L’uomo, che ha riportato un trauma cranico e varie ferite, è stato salvato dai vigili del fuoco e portato all’Humanitas di Rozzano. Pesanti rallentamenti in direzione Milano

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Scontro tra #Draghi e Mosca. Il premier: 'No #Putin al #G20'. E il Cremlino reagisce duramente ?? - La7tv : #ottoemezzo Scontro tra Mariolina Sattanino e Marco Travaglio sui meriti di Conte nella trattativa sul PNRR - pedroelrey : La leadership di @GiuseppeConteIT non è messa in dubbio neppure dagli ex elettori M5S, che tra le altre cose gli ri… - dododifiaba1966 : @MGloucester uno scontro tra titani in quanto a modestia... non c'è da sperare nulla di buono. - LooeegeeyRB : @iridio16 Khonsu: *vuole approfittare dello scontro tra le altre divinità e gli angeli per riuscire a completare il… -