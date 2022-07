Questa mamma condivide lo strano insegnamento dato ai figli in caso di rapimento (Di martedì 5 luglio 2022) Chauvon Landry, mamma di sei bambini e oratrice motivazionale, ha recentemente condiviso sul suo account TikTok un trucco molto valido, che lei stessa ha insegnato ai suoi figli, da mettere in pratica in caso di rapimento. Soprattutto se i bambini sono ancora molto piccoli, la preoccupazione di un genitore per l’incolumità dei propri figli può essere altissima quando ci si trova in luoghi frequentati da molte persone. E d’estate, si sa, le occasioni di trovarsi in luoghi molto affollati raddoppiano rispetto al resto dell’anno. Landry ha voluto fornire un insegnamento molto interessante ai propri figli che li aiuterebbe in caso venissero rapiti o si sentissero in pericolo. L’insegnamento di Chauvon Landry ai propri ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 luglio 2022) Chauvon Landry,di sei bambini e oratrice motivazionale, ha recentemente condiviso sul suo account TikTok un trucco molto valido, che lei stessa ha insegnato ai suoi, da mettere in pratica indi. Soprattutto se i bambini sono ancora molto piccoli, la preoccupazione di un genitore per l’incolumità dei propripuò essere altissima quando ci si trova in luoghi frequentati da molte persone. E d’estate, si sa, le occasioni di trovarsi in luoghi molto affollati raddoppiano rispetto al resto dell’anno. Landry ha voluto fornire unmolto interessante ai propriche li aiuterebbe invenissero rapiti o si sentissero in pericolo. L’di Chauvon Landry ai propri ...

