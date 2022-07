Mattarella in Mozambico: "Onorato di ricevere le chiavi di Maputo" (Di martedì 5 luglio 2022) "E' un onore ricevere oggi le chiavi della citta' di Maputo. E' una capitale africana dinamica, proiettata verso il futuro e impegnata ad affrontare le trasformazioni indotte da uno sviluppo urbano a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) "E' un onoreoggi ledella citta' di. E' una capitale africana dinamica, proiettata verso il futuro e impegnata ad affrontare le trasformazioni indotte da uno sviluppo urbano a ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Maputo per l’inizio della Visita Di Stato nella Repubblica de… - Quirinale : #Maputo, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica del #Mozambico Filipe Jacinto #Nyusi… - Quirinale : Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Mozambico ???? - fabioporta5 : RT @Quirinale: Inizia oggi la Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica del #Mozambico ???? - AryelLucciola : RT @ImolaOggi: ??Mattarella in Mozambico: lotta ai cambiamenti climatici, alcuni Paesi non rispettano gli impegni (Usa) -