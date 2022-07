Marmolada, identificato il sopravvissuto. Trovati altri resti, scende il numero dei dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) Proseguono sulla Marmolada le ricerche dei dispersi della valanga di ghiaccio che domenica 3 luglio ha ucciso sette persone. Una grossa porzione di un ghiacciaio si è staccata dalla terra, cadendo rovinosamente verso valle. Il sistema di ricerche è lo stesso utilizzato nei giorni scorsi: c’è l’utilizzo in particolare di quattro droni, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco precipitato. La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Oltre al Soccorso alpino Cnsas opera una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Secondo quanto riferito, il monitoraggio prosegue negli stessi punti esaminati ieri dal volo dei droni in superficie; in caso di reperti si interverrà per i rilievi fotografici ed eventualmente poi per un veloce prelievo. Con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Proseguono sullale ricerche deidella valanga di ghiaccio che domenica 3 luglio ha ucciso sette persone. Una grossa porzione di un ghiacciaio si è staccata dalla terra, cadendo rovinosamente verso valle. Il sistema di ricerche è lo stesso utilizzato nei giorni scorsi: c’è l’utilizzo in particolare di quattro droni, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco precipitato. La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Oltre al Soccorso alpino Cnsas opera una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Secondo quanto riferito, il monitoraggio prosegue negli stessi punti esaminati ieri dal volo dei droni in superficie; in caso di reperti si interverrà per i rilievi fotografici ed eventualmente poi per un veloce prelievo. Con ...

