Marc Innaro sarà spostato dalla sede di Mosca (Di martedì 5 luglio 2022) Il giro dei corrispondenti della Rai fa rumore perché c’è un nome, in particolare, che è stato ampiamente sulla bocca di tutti in questi ultimi tempi. Marc Innaro, storico corrispondente di viale Mazzini da Mosca (la sua attività dalla sede di corrispondenza si è articolata in due lunghi periodi storici, intervallati da una parentesi – anche questa corposa – dal Cairo), sarà spostato dalla Russia e andrà a svolgere il suo ruolo di giornalista Rai in Egitto. È stato lo stesso Innaro a confermare tutto al Fatto Quotidiano, cercando tuttavia di minimizzare: «Sono qui da 8 anni – ha detto – non bisogna restare abbarbicati alla poltrona». LEGGI ANCHE > L’intervento di Marc Innaro a Che tempo che fa e la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 luglio 2022) Il giro dei corrispondenti della Rai fa rumore perché c’è un nome, in particolare, che è stato ampiamente sulla bocca di tutti in questi ultimi tempi., storico corrispondente di viale Mazzini da(la sua attivitàdi corrispondenza si è articolata in due lunghi periodi storici, intervallati da una parentesi – anche questa corposa – dal Cairo),Russia e andrà a svolgere il suo ruolo di giornalista Rai in Egitto. È stato lo stessoa confermare tutto al Fatto Quotidiano, cercando tuttavia di minimizzare: «Sono qui da 8 anni – ha detto – non bisogna restare abbarbicati alla poltrona». LEGGI ANCHE > L’intervento dia Che tempo che fa e la ...

