M5s | Reddito e termovalorizzatore in Aula Conte al bivio | rottura o fiducia

Il M5s deve decidere che strada seguire per il suo prossimo futuro politico. Per questo era molto atteso il faccia a faccia tra Draghi e Conte, slittato però a causa della tragedia sulla Marmolada che ha costretto il premier a modificare tutti i piani. Si terrà mercoledì ma i lavori alla Camera vanno avanti, portandosi dietro una bella rogna. Ossia - si legge sul Fatto Quotidiano - l'ormai certo voto di fiducia sul decreto Aiuti, che in pancia ha la norma sul termovalorizzatore a Roma invisa ai grillini e anche l'emendamento al Reddito di cittadinanza che li ha fatti infuriare, in base a cui si perde il diritto alla misura rifiutando tre offerte di lavoro anche dai privati. Così, assodato che oggi pomeriggio Palazzo Chigi blinderà il testo con la fiducia - il dl scade il 16 - il lunedì del mancato ...

