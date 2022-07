L’incidente di Guanyu Zhou: la FIA indaga sul roll bar (Di martedì 5 luglio 2022) Guanyu Zhou è rimasto incolume dal bruttissimo incidente a Silverstone. Il cinese di casa Alfa Romeo Sauber potrebbe tornare in pista già questo weekend in Austria, ma in Inghilterra se l’è vista brutta. Il suo roll bar si è disintegrato nel capottamento della vettura, e l’halo è stata la sola protezione che il pilota ha avuto. L’attenzione di tutti è proprio per il roll bar, il quale si è distrutto. A tal proposito, la FIA ha aperto un’inchiesta interna, per accertarsi di ciò che è accaduto a questo importante sistema salvavita. Incidente di Zhou: quali anomalie sul roll bar? Dopo il contatto con la Mercedes di George Russell, l’Alfa Romeo Sauber si è ribaltata. Il roll bar ha impedito che il casco di Zhou impattasse contro l’asfalto, ma subito ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022)è rimasto incolume dal bruttissimo incidente a Silverstone. Il cinese di casa Alfa Romeo Sauber potrebbe tornare in pista già questo weekend in Austria, ma in Inghilterra se l’è vista brutta. Il suobar si è disintegrato nel capottamento della vettura, e l’halo è stata la sola protezione che il pilota ha avuto. L’attenzione di tutti è proprio per ilbar, il quale si è distrutto. A tal proposito, la FIA ha aperto un’inchiesta interna, per accertarsi di ciò che è accaduto a questo importante sistema salvavita. Incidente di: quali anomalie sulbar? Dopo il contatto con la Mercedes di George Russell, l’Alfa Romeo Sauber si è ribaltata. Ilbar ha impedito che il casco diimpattasse contro l’asfalto, ma subito ...

