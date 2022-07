La compagnia aerea scandinava Sas verso la bancarotta. Altri guai in vista per chi vola (Di martedì 5 luglio 2022) La compagnia aerea scandinava Sas ha chiesto alla corte distrettuale di New York di poter accedere alla procedura fallimentare (Chapter 11) che serve per tutelare la società mentre ristruttura il suo debito. Non proprio una dichiarazione di fallimento ma poco ci manca. Sas ha avviato trattative con i creditori che vantano finanziamenti per circa 2 miliardi di euro, la compagnia valuta anche un aumento di capitale da circa 1 miliardo. Il debito della compagnia è esploso con la pandemia e non si è mai più ridotto. Dall’inizio dell’anno le azioni della società hanno più che dimezzato il loro valore. Tra i finanziatori della compagnia ci sono anche i governi di Svezia e Danimarca, che hanno prestato 550 milioni di euro circa. Ieri la compagnia ha annunciato la rottura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) LaSas ha chiesto alla corte distrettuale di New York di poter accedere alla procedura fallimentare (Chapter 11) che serve per tutelare la società mentre ristruttura il suo debito. Non proprio una dichiarazione di fallimento ma poco ci manca. Sas ha avviato trattative con i creditori che vantano finanziamenti per circa 2 miliardi di euro, lavaluta anche un aumento di capitale da circa 1 miliardo. Il debito dellaè esploso con la pandemia e non si è mai più ridotto. Dall’inizio dell’anno le azioni della società hanno più che dimezzato il loro valore. Tra i finanziatori dellaci sono anche i governi di Svezia e Danimarca, che hanno prestato 550 milioni di euro circa. Ieri laha annunciato la rottura ...

