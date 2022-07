I commenti disgustosi a Chiara Ferragni in versione “Venere di Botticelli” (Di martedì 5 luglio 2022) “Sei troppo volgare un po’ limitati hai dei figli”, “Suo marito le permette di posare cosi??”, “Tanto le tette so in retromarcia in doppia fila”, “Sembri Cicciolina non mi piace fai foto all’estremo”, sono solo alcuni dei commenti assurdi sotto l’ultimo post di Chiara Ferragni. Il tono è sempre lo stesso, e compare ogni volta che l’imprenditrice digitale decide di scattarsi un selfie più o meno vestita (tanto i leoni da tastiera hanno sempre da dire la loro): chi le vuole ricordare di essere una madre, chi si chiese se Fedez le abbia dato il benestare per scattarsi quella foto, chi la paragona a una porno star, e via dicendo. Nel post in questione, Chiara Ferragni, ha posato solamente con un paio di slip di pizzo e i lunghi capelli biondi le cadevano morbidi a coprirle il seno. “Mother Nature vibes”, ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 luglio 2022) “Sei troppo volgare un po’ limitati hai dei figli”, “Suo marito le permette di posare cosi??”, “Tanto le tette so in retromarcia in doppia fila”, “Sembri Cicciolina non mi piace fai foto all’estremo”, sono solo alcuni deiassurdi sotto l’ultimo post di. Il tono è sempre lo stesso, e compare ogni volta che l’imprenditrice digitale decide di scattarsi un selfie più o meno vestita (tanto i leoni da tastiera hanno sempre da dire la loro): chi le vuole ricordare di essere una madre, chi si chiese se Fedez le abbia dato il benestare per scattarsi quella foto, chi la paragona a una porno star, e via dicendo. Nel post in questione,, ha posato solamente con un paio di slip di pizzo e i lunghi capelli biondi le cadevano morbidi a coprirle il seno. “Mother Nature vibes”, ...

