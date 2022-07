Governo | Calenda attacca Salvini e Conte | ' Ogni giorno danno un ultimatum a Draghi'

(Di martedì 5 luglio 2022) Carlo, leader di Azione, a Napoli ha parlato della situazione precaria dele delle bizze fatte da Matteoe Giuseppe. 'Il caos c'è non nel, ma nella coalizione di ...

Agenzia ANSA

Carlo, leader di Azione, a Napoli ha parlato della situazione precaria dele delle bizze fatte da Matteo Salvini e Giuseppe Conte. 'Il caos c'è non nel, ma nella coalizione di ...... forse, Azione dipiù altri ancora, un tentativo ri - costituente centrista in cui liberal -... Untecnico potrebbe dare respiro vitale ad alcuni partiti. Si, ma al posto di Draghi chi ci ... Governo, Calenda: "Salvini e Conte facciano persone serie" - Italia E poi sull'ex cinquestelle Luigi Di Maio ha ulteriormente affondato: "Io perché mi devo alleare con Di Maio È un disastro umano, perché devo farlo" ...Nonostante il vento favorevole dei recenti ballottaggi, il Pirellone rimane una roccaforte difficile da espugnare. La strada è sì meno in salita degli anni passati, ma bisogna sbrigarsi. E avere una p ...