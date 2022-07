Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli si è diplomata

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022)si èal Liceo delle Scienze Umane presso l’Istituto Paritario Leonardo di Civitanova Marche (Macerata). La giovane campionessa italiana di, si è dedicata alla maturità al rientro dal trionfale Europeo di Tel Aviv (due ori a clavette e cerchio ed un argento alla palla). Originaria di Chiaravalle (Ancona), l’allieva di Julieta Cantaluppi, nel 2021 è entrata a far parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato, le Fiamme Oro. L’atleta dellaFabriano ha stabilito proprio agli Europei di Tel Aviv di poche settimane fa il record del punteggio più alto di sempre per un’individualista (36.15 al cerchio). Oraarchivia anche la maturità, raggiunta non senza sacrifici: l’azzurra si è sempre allenata in palestra ...