Flop Zingaretti | è penultimo tra i Presidenti di Regione Gualtieri in risalita ma sommerso dai rifiuti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma. Si tratta di voti e sondaggi i cui risultati, a dire il vero, erano già in parte risaputi tra i cittadini. Del resto, 10 anni di governo allasono tanti, e l’entusiasmo potrebbe essersi perso per strada.e il calo dei consensi dopo 10 anni Il presidente Nicolatra i governatori d’Italia. Il suo collega al Campidoglio, invece, Robertosi piazza alla 37esima posizione, con una prestazione nettamente migliore rispetto a quella di Virginia Raggi. Di fatto, l’ex inquilina del Campidoglio lo scorso anno si era piazzata al 94esimo posto tra i colleghi, risultando così non proprio tra i migliori sindaci d’Italia. A dare ancora una volta i voti agli amministratori pubblici è il Governance poll 2022 realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Elezioni ...