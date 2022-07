Fine caldo record? Non dappertutto | il 6 luglio 9 città con bollino rosso

(Di martedì 5 luglio 2022) Per giorni si guardava alla previsioni meteo con la speranza che annunciassero ladel. E finalmente una rinfrescata è attesa, sebbene lo stop dell'ondata di calore non riguarderà subito tutta Italia. Così come va ricordato che, nelle ultime ore, già alcune aree hanno dovuto fare i conti con delle ondate di maltempo anche importanti. Meglio, però, fare un po' quello che è il punto della situazione. Dove ci sarà ancora ile ilproseguirà L'ultima fase di questa interminabile ondata di, durata quasi dieci giorni, continuerà a interessare una parte del Paese nei prossimi giorni. E il primo indizio, rispetto a questo orizzonte, è quasi ufficiale. Arriva, infatti, direttamente dal sito del Ministero della Salute. Il bollettino ...

CarloVerdelli : #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per… - infoitinterno : Meteo aggiornamento, previsione FINE del CALDO africano con le ultime novità - larpista : RT @CarloVerdelli: #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per il t… - andreastoolbox : Meteo, Sud: verso la fine del caldo africano ma con forti temporali « 3B Meteo - AnnaxLGxTS : RT @MarcoBe08060115: #LaPioggia a #SalaLettura Quando nuovamente esce il sole rovente dopo la fine di un breve ma intenso temporale estiv… -

Resterà ilestivo, con punte massime fino ai 30 - 32 gradi, dicono gli esperti de iLMeteo.it ... sempre a partire da giovedì 7 e per tutto ilsettimana. Sulle coste occidentali di Sardegna e ...Non c'è solo il grandedelle ultime settimane, quindi: la ritirata dei ghiacciai è un ... al Gran Sasso d'Italia) e porterà, nei prossimi vent'anni, allaanche di quelli alpini, eccettuati i ...Addio all’anticiclone africano Caronte e al caldo record delle ultime settimane. Il clima sarà più sopportabile, con massime che scenderanno di almeno 15 gradi ...La protezione civile ha diffuso un bollettino di “allerta rossa” a causa di ondate di calore e rischio incendi in Sicilia. Ecco le previsioni per domani.