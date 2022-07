Euro donne: grave infortunio per la spagnola Putellas (Di martedì 5 luglio 2022) La spagnola Alexia Putellas, Pallone d'Oro 2021, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento e non potrà prendere parte all'Europeo di calcio femminile, ha ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) LaAlexia, Pallone d'Oro 2021, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in allenamento e non potrà prendere parte all'peo di calcio femminile, ha ...

