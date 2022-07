Draghi arrivato ad Ankara | nel pomeriggio l' incontro con Erdogan

(Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Marioe'ad, in Turchia, per unbilaterale con il presidente turco, Recep Tayyip. Assieme al premier c'e' anche una delegazione di ...

Il presidente del Consiglio Marioe'ad Ankara, in Turchia, per un incontro bilaterale con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Assieme al premier c'e' anche una delegazione di ministri che incontrera' i ...La questione Trasimeno, sottolinea Confcommercio nella lettera afirmata dal presidente ... scrive il presidente Mencaroni, "il lago Trasimeno in questo periodo èal suo minimo storico ...L’emergere di grattacapi politici segna la fine della luna di miele di governo del presidente del Consiglio Mario Draghi. L'ex premier Giuseppe Conte sta valutando se ritirare il sostegno all'esecutiv ...Il ruolo assunto da ultimo dalla Turchia non solo nel Mediterraneo, ma sullo scacchiere europeo e in Asia centrale, ne fanno un interlocutore importante, ancor più per l’Italia che mantiene un’intensa ...