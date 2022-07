Covid, oltre 200mila contagi in Francia nelle ultime 24 ore: è il numero più alto delle ultime settimane (Di martedì 5 luglio 2022) Nell’ultimo report del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) la Francia era inserita tra i paesi a rischio elevato. E oggi da Parigi arriva la notizia che i contagi sono stati oltre 200.000 nelle ultime 24 ore, il numero più alto delle ultime settimane. La Francia si trova così ad affrontare la settima ondata di Covid. Nella cartina del contagio in Europa, oltre alla Francia compaiono Italia, Portogallo, e Islanda: interamente colorati di rosso scuro, quindi a rischio elevato. In rosso scuro anche gran parte della Grecia e la Spagna Occidentale. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Nell’ultimo report del Centro europeo per il controllo e la prevenzionemalattie (Ecdc) laera inserita tra i paesi a rischio elevato. E oggi da Parigi arriva la notizia che isono stati200.00024 ore, ilpiù. Lasi trova così ad affrontare la settima ondata di. Nella cartina delo in Europa,allacompaiono Italia, Portogallo, e Islanda: interamente colorati di rosso scuro, quindi a rischio elevato. In rosso scuro anche gran parte della Grecia e la Spagna Occidentale. La ...

