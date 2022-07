Chiusa la Marmolada. Il sindaco di Canazei: «Scelta estrema ma che garantisce la sicurezza di tutti» (Di martedì 5 luglio 2022) È sceso a 11 il numero dei dispersi della valanga sulla Marmolada. Da quanto apprende l’Adnkronos, dall’elenco iniziale dopo il crollo sarebbero stati depennati due cittadini cechi, la cui auto era rimasta parcheggiata da domenica. Il bilancio ufficiale delle vittime resta fermo a 7, di cui 3 identificate, e 8 feriti. Marmolada, riprese le ricerche Le ricerche sono riprese questa mattina solo dall’alto utilizzando droni ed elicotteri, dopo che ieri quella da terra sono state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi. Solo se viene individuato qualcosa un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero: procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori esposti al crollo della “pancia del finanziere”, il soprannome del serrato sotto Punta Rocca, a quota 3200 metri, in bilico 700 metri sopra di loro. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) È sceso a 11 il numero dei dispersi della valanga sulla. Da quanto apprende l’Adnkronos, dall’elenco iniziale dopo il crollo sarebbero stati depennati due cittadini cechi, la cui auto era rimasta parcheggiata da domenica. Il bilancio ufficiale delle vittime resta fermo a 7, di cui 3 identificate, e 8 feriti., riprese le ricerche Le ricerche sono riprese questa mattina solo dall’alto utilizzando droni ed elicotteri, dopo che ieri quella da terra sono state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi. Solo se viene individuato qualcosa un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero: procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori esposti al crollo della “pancia del finanziere”, il soprannome del serrato sotto Punta Rocca, a quota 3200 metri, in bilico 700 metri sopra di loro. LEGGI ...

