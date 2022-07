(Di martedì 5 luglio 2022) Gabriel Omarha voluto fare le congratulazioni a Paoloper il rinnovo del contratto come direttore dell'area tecnica del...

Pubblicità

sportli26181512 : Batistuta, messaggio a Maldini: 'Congratulazioni per il tuo rinnovo': Gabriel Omar Batistuta ha voluto fare le cong… -

L'HuffPost

Dallo Scudetto con la Roma di Totti ealla carica di sindaco di Verona. L'incredibile storia di "Anima Candida", il soprannome ... unWhatsApp manda in tilt la città. I bookmaker ...di Stefano Baldolini Don Fabio Capello che lo considerava più importante di Totti one ha vaticinato il destino politico. "Era atipico. Un interno, uno che si muoveva in una ...il, ... Di strada e di Vangelo: Tommasi, l'atipico di sinistra che ribalta Verona