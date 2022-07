10 Corso Como sbarca a Forte dei Marmi (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – . Il pop-up dedicato al mondo del celebre spazio milanese sarà inaugurato giovedì prossimo a Forte dei Marmi. Con una superficie di 140 mq, il negozio occupa l’intero piano terra di un edificio affacciato sulla corte interna di via Carducci, nel cuore di Forte dei Marmi. Simbolo beneaugurante, la meridiana affrescata sulla parete esterna accoglie i visitatori. “Conosco Forte dei Marmi sin da bambina – afferma Tiziana Fausti, presidente di 10 Corso Como – per me è sempre stato sinonimo d’estate, e sono felice di portare un pezzettino di 10 Corso Como nel sole della Versilia”. Gli arredamenti e le finiture luminose mescolano forme fluide e colori tenui, dando un’atmosfera luminosa anche a questo 10 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – . Il pop-up dedicato al mondo del celebre spazio milanese sarà inaugurato giovedì prossimo adei. Con una superficie di 140 mq, il negozio occupa l’intero piano terra di un edificio affacciato sulla corte interna di via Carducci, nel cuore didei. Simbolo beneaugurante, la meridiana affrescata sulla parete esterna accoglie i visitatori. “Conoscodeisin da bambina – afferma Tiziana Fausti, presidente di 10– per me è sempre stato sinonimo d’estate, e sono felice di portare un pezzettino di 10nel sole della Versilia”. Gli arredamenti e le finiture luminose mescolano forme fluide e colori tenui, dando un’atmosfera luminosa anche a questo 10 ...

