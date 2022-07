Zanimacchia torna alla Cremonese. Si punta a Maldini Jr (Di lunedì 4 luglio 2022) Colpo importante per i lombardi. Zanimacchia torna alla Cremonese, la squadra così conferma uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A conquistata all’ultima giornata della Serie B 21/22. Il calciomercato dei grigiorossi ovviamente non si fermerà a quest’unico colpo. Per l’attacco spunta il nome di Maldini Jr. Zanimacchia torna alla Cremonese, quali sono le cifre dell’affare? Sembrava che il giocatore dovesse andare al Parma, pronto a riabbracciare Pecchia, tecnico che nella scorsa stagione era riuscito a valorizzarlo al meglio. Invece colpo di scena, dopo tanto chiacchierare Zanimacchia sarà ancora un giocatore della Cremonese. I grigiorossi hanno raggiunto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022) Colpo importante per i lombardi., la squadra così conferma uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A conquistata all’ultima giornata della Serie B 21/22. Il calciomercato dei grigiorossi ovviamente non si fermerà a quest’unico colpo. Per l’attacco sil nome diJr., quali sono le cifre dell’affare? Sembrava che il giocatore dovesse andare al Parma, pronto a riabbracciare Pecchia, tecnico che nella scorsa stagione era riuscito a valorizzarlo al meglio. Invece colpo di scena, dopo tanto chiacchieraresarà ancora un giocatore della. I grigiorossi hanno raggiunto ...

