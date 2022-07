Voli cancellati, scioperi e ritardi in tutta Europa: cosa sta succedendo, e quali sono i diritti dei passeggeri (Di lunedì 4 luglio 2022) Per oltre due anni abbiamo dovuto dimenticare l’esperienza di viaggiare. Abbiamo messo da parte quelli che erano i nostri progetti, le nostre vacanze desiderate e la voglia di scoprire il mondo. Sembrava che questo momento non sarebbe mai arrivato. Ma, finalmente, ecco che si può tornare a prendere un aereo in modo tranquillo. O almeno, così sarebbe dovuta andare. Negli ultimi i giorni gli aeroporti sono stati sommersi dal caos. Un po’ per la folla di turisti, per il ‘boom’ della stagione iniziata in anticipo e, soprattutto nelle ultime ore, per i tantissimi Voli cancellati e ritardi. Vediamo cosa sta succedendo. Leggi anche: Sky Cruise, il ‘Titanic del cielo’ che non atterra mai: scopriamo il nuovo aereo hotel a fusione nucleare (FOTO E VIDEO) Voli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Per oltre due anni abbiamo dovuto dimenticare l’esperienza di viaggiare. Abbiamo messo da parte quelli che erano i nostri progetti, le nostre vacanze desiderate e la voglia di scoprire il mondo. Sembrava che questo momento non sarebbe mai arrivato. Ma, finalmente, ecco che si può tornare a prendere un aereo in modo tranquillo. O almeno, così sarebbe dovuta andare. Negli ultimi i giorni gli aeroportistati sommersi dal caos. Un po’ per la folla di turisti, per il ‘boom’ della stagione iniziata in anticipo e, soprattutto nelle ultime ore, per i tantissimi. Vediamosta. Leggi anche: Sky Cruise, il ‘Titanic del cielo’ che non atterra mai: scopriamo il nuovo aereo hotel a fusione nucleare (FOTO E VIDEO)...

