Usa, la polizia spara decine di colpi e uccide afroamericano disarmato. In Ohio espolde la protesta (Di lunedì 4 luglio 2022) - La vittima si chiamava Jayland Walker, 24 anni, è stato crivellato da colpi di pistola dopo un inseguimento, prima in auto e poi a piedi Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 luglio 2022) - La vittima si chiamava Jayland Walker, 24 anni, è stato crivellato dadi pistola dopo un inseguimento, prima in auto e poi a piedi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi in Oh… - rtl1025 : ???? Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, #JaylandWalker, crivellato da 60 colpi do… - MediasetTgcom24 : Usa, nuovo video shock: la polizia uccide un 25enne afroamericano #usa #Akron #Ohio #afroamericano #JaylandWalker… - magunastark_ : RT @Politicare1: In #Ohio è stato ucciso un 25enne di origini afroamericane dalla polizia dopo un inseguimento. Gli agenti hanno sparato pi… - mayo2002_ : RT @Politicare1: In #Ohio è stato ucciso un 25enne di origini afroamericane dalla polizia dopo un inseguimento. Gli agenti hanno sparato pi… -