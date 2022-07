Una domenica pazzesca! Podio inaspettato per Hamilton (Di lunedì 4 luglio 2022) Una domenica pazzesca! Lewis Hamilton dopo il terzo posto nel Gran Premio della Gran Bretagna, si racconta in una Silverstone diversa, sconosciuta. Ha chiuso sul Podio dopo una lotta per la vittoria o quasi fino alla fine. Commenta: “Voglio ringraziare questo pubblico, era da anni che non si vedeva questo sostegno! Sono i fan migliori. Io ho dato tutto, bisogna fare i complimenti a Sainz. Mi sono ritrovato nella battaglia con Perez ma lui era troppo veloce sul dritto. Il nostro passo era grandioso ma contro una Red Bull è sempre complicato”. Frasi epiche per i suoi fan che non lo mollano mai, anche quando si fa brutta polemica contro di lui. Si critica tutto, dai gioielli, ai piercing, si sentono commenti razzisti. Tutto e tutti contro di lui, come se fosse una valvola di sfogo. Ma Lewis è sempre pronto ad incassare e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022) UnaLewisdopo il terzo posto nel Gran Premio della Gran Bretagna, si racconta in una Silverstone diversa, sconosciuta. Ha chiuso suldopo una lotta per la vittoria o quasi fino alla fine. Commenta: “Voglio ringraziare questo pubblico, era da anni che non si vedeva questo sostegno! Sono i fan migliori. Io ho dato tutto, bisogna fare i complimenti a Sainz. Mi sono ritrovato nella battaglia con Perez ma lui era troppo veloce sul dritto. Il nostro passo era grandioso ma contro una Red Bull è sempre complicato”. Frasi epiche per i suoi fan che non lo mollano mai, anche quando si fa brutta polemica contro di lui. Si critica tutto, dai gioielli, ai piercing, si sentono commenti razzisti. Tutto e tutti contro di lui, come se fosse una valvola di sfogo. Ma Lewis è sempre pronto ad incassare e ...

