Trescore | frontale auto-camion | ferite mamma e bimba di 6 anni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 luglio 2022)Balneario. C’era anche una bambina di seia bordo della vettura che lunedì mattina si è scontrata frontalmente con un. È successo intorno alle 9 in via Gramsci. Secondo le prime informazioni l’, guidata da una donna di 40con la bambina seduta nel seggiolino posizionato sui sedili posteriori, per cause ancora da chiarire si è scontrata contro il mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’medica per i soccorsi, oltre ai Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo per liberare la 40enne rimasta incastrata tra le lamiere dell’