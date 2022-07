Traffico Roma del 04-07-2022 ore 18:00 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Di nuovo buon pomeriggio Un incidente sta provocando code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Roma Fiumicino e Pisana mentre sulla carreggiata esterna è il Traffico intenso ed alcuni cantieri a rallentare il Traffico della Pontina alla Romanina incolonnamenti anche in tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni e verso lo stadio Olimpico da San Giovanni al bivio per la Roma L’Aquila in uscita da Roma si sta in coda sulla Tiburtina del carcere di Rebibbia fino a oltre il raccordo anulare per un incidente avvenuto all’altezza di via Affile per lavori e Traffico code anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia è il centro Rai di Saxa Rubra Verso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeDi nuovo buon pomeriggio Un incidente sta provocando code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le usciteFiumicino e Pisana mentre sulla carreggiata esterna è ilintenso ed alcuni cantieri a rallentare ildella Pontina allanina incolonnamenti anche in tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni e verso lo stadio Olimpico da San Giovanni al bivio per laL’Aquila in uscita dasi sta in coda sulla Tiburtina del carcere di Rebibbia fino a oltre il raccordo anulare per un incidente avvenuto all’altezza di via Affile per lavori ecode anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia è il centro Rai di Saxa Rubra Verso ...

