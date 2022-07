Pubblicità

ilmarino10032 : @IlPatriota13 @AndreazaccaAZ38 Vero. Pensa che io a Juve Salernitana ero uno dei pochissimi che si azzardavano a ti… - BrizioMatteo : @Stefania_67 Peccato che i buffoni continuano a farsi identificare ...dal loro chiacchiericcio sui social. Si pensa… - GioB1974 : @milady207 Perché ovviamente Guardiola pensava che a Palermo ci fossero la neve, le renne e Babbo Natale. Una Rovaniemi del sud, insomma. - _mvmbles : Vi prego Joe che inizialmente pensava che i protestanti fossero finti omofobi ???? - HHezerS7 : Non che ci fossero dubbi eh però mi viene sempre da ridere a chi pensava avrebbe giocato come@nei 1000 -

Inews24

Una storia incredibile quella che riguarda l'amato programma The Voice. Non ci sono parole per descrivere il momento,dei crampi ed invece ha partorito. The Voice è uno show televisivo molto apprezzato in Italia, il format è nato nei Paesi Bassi ed è stato trasmesso per la primissima volta nel 2010, ...In un primo momento siuna decina. Poi attraverso il conteggio delle auto rimaste parcheggiate a Passo Fedaia, dove inizia la risalita verso la vetta della Marmolada, il Soccorso ... “Pensava fossero delle coliche”, artista di The Voice partorisce all’improvviso È solito sentir dire che avere le coliche è come un parto, ma l’artista del talent show l’ha reso realtà con una gravidanza inaspettata ed una corsa in ospedale per presunti dolori da coliche: ecco qu ...