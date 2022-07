OnePlus TV 50 Y1S Pro lanciata in India a un super prezzo

Pubblicità

GizChina.it

Ipotizzata come in rilascio in occasione del lancio10 Pro , la nuova smart TVTVPro, variante premium del modello visto lo scorso Febbraio, ha fatto il suo esordio in data odierna sul mercato indiano, ove risulta disponibile (per 29.999 rupie, 363 euro) presso gli ...Nel corso dell' evento indiano ' ADouble Feature ' col quale ha annunciato lo smartphone Nord CE 2 5G , il brand cineseha presentato anche due nuove smart TV , leTV(16.499 rupie o 193 euro per 32', 26.999 rupie o 317 euro per 43') e TVEdge (16.999 rupie o 199 euro per 32', 27.999 rupie o 328 euro per 43'). Accomunate dal design, che vede ... OnePlus TV Y1S Pro: ufficiale il nuovo 4K HDR da 43"