Nadia uccisa con due coltellate | poi il marito si getta dal quinto piano Il biglietto ai figli | ' Raggiungo la mamma'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Prima ha ucciso la moglie, poi si è lanciato daldopo aver lasciato unai. Emergono i primi particolari sull'omicidio - suicidio di ieri a Savona , in via Niella, dove ...

Pubblicità

leggoit : Nadia uccisa con due coltellate, poi il marito si è ucciso dal quinto piano. Il biglietto ai figli: «Raggiungo la m… - pennadireve : Savona, colpita con due coltellate e poi avvolta in un tappeto: così è stata uccisa Nadia - eccapecca : Rita Atria. Uccisa dalla #MAFIA Io sono Rita. Intervista a Nadia Furnari #libri inchieste. -

ilmattino.it

... ha ucciso con due coltellate, una alla schiena e una dietro l'orecchio sinistro, la moglieSanatta , 57 anni, nella loro abitazione. L'uomo ha vegliato per ore la moglie: dopo averlaha ...... chi è stata accoltellata, chi avvelenata, chi picchiata a morte, chida un'arma da fuoco. ... 'Oggi ci ritroviamo ad aggiungere a questo triste elenco il nome di una savonese:Zanatta morta ... Nadia uccisa con due coltellate, poi il marito si getta dal quinto piano. Il biglietto ai figli: «Raggiungo la E' stata colpita con due coltellate, una alla schiena e una dietro l'orecchio sinistro Nadia Zanatta, la donna di 57 uccisa ieri dal marito, Antonino Santangelo, 64 anni, nella loro abitazione, in via ...Omicidio-Suicidio a Savona: prima uccide la moglie con due coltellate e poi si lascia cadere dal quinto piano di una finestra ...