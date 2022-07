Mattarella telefona a Fugatti e Zaia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha chiamato questa mattina il Presidente della Provincia di Trento, Maurizio, e il Presidente della Regione del Veneto, Luca, per ...

Pubblicità

franconemarisa : Mattarella telefona a Fugatti e Zaia - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Mattarella telefona a Fugatti e Zaia - rosydesimone1 : RT @vitoritornato3: Non sono grillino ma la mia la devo dire. Il rettile che telefona a grillo per chiedere la testa di Conte ha fatto un a… - FsSenni : RT @vitoritornato3: Non sono grillino ma la mia la devo dire. Il rettile che telefona a grillo per chiedere la testa di Conte ha fatto un a… - favero_otavio : RT @vitoritornato3: Non sono grillino ma la mia la devo dire. Il rettile che telefona a grillo per chiedere la testa di Conte ha fatto un a… -