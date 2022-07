Massara | “Ripristinata la normalità di un Milan competitivo Ma ora …”

Pubblicità

Pianeta Milan

Il direttore sportivo del Milan Fredric Massara, fresco di rinnovo, ha parlato in occasione del primo giorno di raduno del Milan. Il direttore sportivo del Milan Fredric Massara ha parlato a Milan Tv ...Intervistato a MilanTv, Frederic Massara ha parlato così in occasione del ritiro. Sull'immagine in panchina dopo la Lazio: "Eravamo provati dalle emozioni di una partita molto ...