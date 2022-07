Marmolada | il gestore del rifugio in cima diede l’allarme 3 giorni prima della tragedia Oggi dice | «C’è rischio di un altro distacco» – Il video

(Di lunedì 4 luglio 2022) Carlo Budel è ildi Capanna Punta Penia, ilsullaa 3.343 metri. Treche il blocco di ghiaccio si staccasse uccidendo 7 persone, ferendone 8 (19 sono ancora disperse) aveva registrato uncon lo smartphone in cui raccontava la situazione allarmante del monte delle Dolomiti. «Nemmeno in agosto era messo così male – commentava Budel -. Ci sono torrenti d’acqua qua sotto»., aavvenuta, avverte che altri pezzi di ghiaccio «sono a» e che per questo motivo «il ghiacciaioè chiuso a tutti». Come raccontato daldel ...

Il maltempo complica le ricerche dei dispersi, il cui numero non è ancora certo. Il gestore di un rifugio a poca distanza dal luogo del distacco a Today.it: 'Evento eccezionale'. Il governatore del Veneto, Luca Zaia: 'Temperature alte, ma anche ...' 'Chissa' quando ritorneremo', aggiunge Soraruf, una vita sulla Marmolada. 'Una tragedia del genere non la ricordo. E, purtroppo, per i dispersi che fossero morti, sara' difficilissimo trovarli e ...' «Ero in cucina come al solito, a quell'ora, quando ho sentito un rombo spaventoso e il terreno tremarmi sotto i piedi come durante un terremoto. Poi ho visto i clienti che correvano verso la croce per ...»