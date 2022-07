Mario Sconcerti: “Bearzot … un Eroe scomodo” (Di lunedì 4 luglio 2022) Mario Sconcerti, scrittore e editorialista del Corriere della Sera, ai tempi del Mundial ’82 seguì il torneo come inviato di Repubblica. Ha rilasciato una bella intervista a Il Messaggero … «Quel mondiale cambiò la storia del nostro calcio. Il silenzio stampa rovesciò i rapporti tra giocatori e giornalisti. Fino ad allora si viveva a stretto contatto con i calciatori. per parlare con Bearzot lo chiamavo al posto pubblico che frequentava la mattina per prendere il caffè e leggere i giornali. Chiedevo di lui e me lo passavano. Una cosa del genere oggi è impensabile. I giocatori durante le grandi competizioni erano a disposizione dei media per un’ora, senza filtri di alcun tipo. Ma Spagna 1982 produsse anche un altro mutamento: i rapporti tra club e giocatori. Tardelli e Paolo Rossi si presentarono di fronte a Boniperti per discutere il ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022), scrittore e editorialista del Corriere della Sera, ai tempi del Mundial ’82 seguì il torneo come inviato di Repubblica. Ha rilasciato una bella intervista a Il Messaggero … «Quel mondiale cambiò la storia del nostro calcio. Il silenzio stampa rovesciò i rapporti tra giocatori e giornalisti. Fino ad allora si viveva a stretto contatto con i calciatori. per parlare conlo chiamavo al posto pubblico che frequentava la mattina per prendere il caffè e leggere i giornali. Chiedevo di lui e me lo passavano. Una cosa del genere oggi è impensabile. I giocatori durante le grandi competizioni erano a disposizione dei media per un’ora, senza filtri di alcun tipo. Ma Spagna 1982 produsse anche un altro mutamento: i rapporti tra club e giocatori. Tardelli e Paolo Rossi si presentarono di fronte a Boniperti per discutere il ...

Pubblicità

Beate721 : RT @falcions85: Mario Sconcerti ricorda il padre in #italiabrasilelapartita. Due minuti da brividi. Emozione unica. - Andrea_DiCarlo : RT @falcions85: Mario Sconcerti ricorda il padre in #italiabrasilelapartita. Due minuti da brividi. Emozione unica. - news24_inter : Sconcerti: «#Milan e #Inter non hanno bisogno di #Dybala» - alessio_morra : @AndreaParre87 Scoperto grazie a Buffa. Nell'allenamento pre Ita-Arg, la stampa è a bordo campo, clima teso. Tardel… - biecoilluminist : RT @falcions85: Mario Sconcerti ricorda il padre in #italiabrasilelapartita. Due minuti da brividi. Emozione unica. -