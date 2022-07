(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo una lunga assenza per via della maternità,è tornata on screen in quel di SmackDown dopo che la WWE per diverse settimane aveva mandato in onda diversi video in cui raccontava la propria e non sempre facile esperienza di vita. La sua gestione, però, ha suscitato qualche punto interrogativo. Si parlato di uno spostamento a Raw con tanto di turn heel, ma poi nulla di ciò è avvenuto. Durante una recente intervista, laha ben chiarito il suo principale obiettivo, ossia diventare. Niente e nessuno le impedirà di prendersi la cintura. “Sarò” In occasione di una intervista con “The Walkway to Fight Club”,ha dichiarato che un giorno saràe che lavorerà dura per realizzare il ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Lacey Evans: 'Diventerò campionessa prima o poi, anzi avrei già dovuto vincere un titolo' -… - MrBertos00 : Per un anno che non ho detto 'spero che vinca Liv Morgan' (volevo vincitrice Lacey Evans), va a vincere #MITB propr… - Urginea : Il cuore mi dice Liv Morgan, la testa Lacey Evans. -

World Wrestling

... sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Stesso discorso per Becky Lynch, Shotzi, Asuka, Raquel Rodriguez,e Liv Morgan che potranno poi andare a caccia o del Raw Women's Championship, ...Gli eroi della cavalcata del 2019 con Jack Cooley e Dwayneche sono compagni di squadra in ... Ebeling e Pellegrino ad Udine insieme a un grande ex della Dinamo, ovvero Trevor, che è ... Lacey Evans: “Volevo mostrare al mondo la vera me con il nuovo personaggio in WWE” Dopo una lunga assenza per via della maternità, Lacey Evans è tornata on screen in quel di SmackDown dopo che la WWE per diverse settimane aveva mandato in onda diversi video in cui raccontava la prop ...Questi, di seguito, sono i risultati in LIVE dello show:. –Liv Morgan ha sconfitto Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, Raquel Rodriguez, Shotzi e Lacey Evans e ha vinto la valigetta del Money in the Bank ...