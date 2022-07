Incendio a Roma nord | le fiamme raggiungono i palazzi | la fuga dei residenti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - vigilidelfuoco : #Roma, sette squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalle 13 per spegnere un #incendio di vegetazione nella zona di… - rossbrescia : Sembra un film distopico ed invece è la realtà ! Piove cenere ,ci sono 39 gradi e l’aria è irrespirabile #roma #incendio - andytuit : RT @greenMe_it: Roma brucia ancora: a fuoco il parco del Pineto, evacuati centri sportivi e alcune palazzine - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. L… -

RomaToday

Un grandesi è sviluppato nella zona nord dicoinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Le fiamme interessano il parco del Pineto dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio poi ...in zona Pineta Sacchetti. Evacuati i bambini di un centro estivo Una pattuglia di passaggio del gruppo SPE del Corpo di Polizia Locale diCapitale, è intervenuta all'altezza del ... Incendio a Roma, brucia parco del Pineto. Fiamme in due centri sportivi: evacuati bambini Roma, 4 lug. (askanews) - Nel Parco del Pineto, area naturale protetta a nord-ovest di Roma, si è sviluppato un vasto incendio. In corso ...Spiacevole episodio di cronaca durante il Bari Pride, quando una coppia di giovani è stata aggredita in un parco dopo la manifestazione.