Il “Re Leone” pronto per una nuova avventura nel calcio: cerca squadra (Di lunedì 4 luglio 2022) Se vi dicessi Sossio Aruta? Vi viene in mente qualcosa? Ebbene sì l’ex calciatore del mitico Cervia allenato da Ciccio Graziani, di cui abbiamo visto molto tempo fa le immagini e i video immortali di Mai Dire Gol, ha appena annunciato la sia volontà di iniziare ad allenare. Un nuovo inizio per Sossio che tramite un video sui social ha voluto comunicare la sua scelta, ma soprattutto: farsi pubblicità. Infatti, parlando di fronte alla telecamera del telefono, ha detto di avere i requisiti per allenare con il patentino Uefa B dal 2006 e la sua esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato. Purtroppo non è riuscito a trovare una squadra tramite i suoi contatti e ha voluto utilizzare i social in attesa di qualche progetto da parte di qualche presidente. In quei 40 anni (oltre l’esperienza fuori dal campo di Uomini&Donne) sono indimenticabili, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Se vi dicessi Sossio Aruta? Vi viene in mente qualcosa? Ebbene sì l’ex calciatore del mitico Cervia allenato da Ciccio Graziani, di cui abbiamo visto molto tempo fa le immagini e i video immortali di Mai Dire Gol, ha appena annunciato la sia volontà di iniziare ad allenare. Un nuovo inizio per Sossio che tramite un video sui social ha voluto comunicare la sua scelta, ma soprattutto: farsi pubblicità. Infatti, parlando di fronte alla telecamera del telefono, ha detto di avere i requisiti per allenare con il patentino Uefa B dal 2006 e la sua esperienza, frutto di 40 anni digiocato. Purtroppo non è riuscito a trovare unatramite i suoi contatti e ha voluto utilizzare i social in attesa di qualche progetto da parte di qualche presidente. In quei 40 anni (oltre l’esperienza fuori dal campo di Uomini&Donne) sono indimenticabili, ...

Pubblicità

J0ELPREP : io non sono pronto a vedere miriam leone e giacomo gianniotti insieme - Giusepp00699032 : Caro presidente @andagn c’è un certo @Cristiano che ha un conto in sospeso con noi..perché non lo chiami e gli dici… - tiemaisuccesso : domani torna checco leone recine, lui è pronto per prendere a baguettate i francesi siamo carichissimi #Oran2022… - thevscientist : Dai Charles, sappiamo che sei un leone che cancellerai tutto pronto per tornare ancora più forte di prima ?? - strawbubblexros : Hoseok pronto a fare amicizia con Leone e Vittoria -