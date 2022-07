Il Lecce pensa a Jovetic. Fatta per Colombo dal Milan (Di lunedì 4 luglio 2022) I salentini vogliono regalarsi il classico colpo ad effetto per la promozione in Serie A. Ecco perché il Lecce pensa a Jovetic, fantasista montenegrino dell’Hertha Berlino, con un passato in Italia avendo vestito le maglie di Inter e Fiorentina. In attesa di sviluppi in tal senso, i giallorossi hanno chiuso per l’attaccante Colombo dal Milan. Il Lecce pensa a Jovetic: qual’ è la situazione? Secondo la Gazzetta dello Sport il ds dei giallorossi, Pantaleo Corvino, vuole fare un tentativo per riportare in Italia Jovetic, che lui stesso nel 2008 ha scoperto e portato alla Fiorentina dove ha espresso tutto il suo potenziale. Attualmente il classe 89 milita in Bundesliga, nell’Herta Berlino, dove ha collezionato nella scorsa stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 luglio 2022) I salentini vogliono regalarsi il classico colpo ad effetto per la promozione in Serie A. Ecco perché il, fantasista montenegrino dell’Hertha Berlino, con un passato in Italia avendo vestito le maglie di Inter e Fiorentina. In attesa di sviluppi in tal senso, i giallorossi hanno chiuso per l’attaccantedal. Il: qual’ è la situazione? Secondo la Gazzetta dello Sport il ds dei giallorossi, Pantaleo Corvino, vuole fare un tentativo per riportare in Italia, che lui stesso nel 2008 ha scoperto e portato alla Fiorentina dove ha espresso tutto il suo potenziale. Attualmente il classe 89 milita in Bundesliga, nell’Herta Berlino, dove ha collezionato nella scorsa stagione ...

